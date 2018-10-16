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Ольга Жарикова сказала, что на «Доме-2» все старожилы - это актёры

Красавица с татуировкой на ноге Ольга Жарикова недавно покинула скандальный телепроект "Дом-2".

Уже пару месяцев прошло, как девушка предала бойфренда Сашу Гобозова, переспав с его приятелем, что вызывало моментальное расставание.

Ольга Жарикова сказала, что на «Доме-2» все старожилы - это актёры

Сам Александр позже очень страдал и хотел вернуть Ольгу, однако та отказалась с ним контактировать.

Однако сплетни о том, что Жарикова хочет вернуться на телепроект, нет-нет да и возникают. Пока красотка никак не комментировала эти слухи, но, приехав, в родной Санкт-Петербург, решила сказать пару слов.

Жарикова отмечает, что больше никогда не возвратится в периметр этой телестройки. Она убеждена, что там вовсе не строят, а только разрушают любовь.

Ольга Жарикова сказала, что на «Доме-2» все старожилы - это актёры

В частности, это касается старых участников, которые сидят на этом проекте очень давно. Оля сейчас предостерегает молодых девушек, чтобы они ни в коем случае не связывались с рейтинговыми участниками, которые на 100% являются актерами с прописанными сценариями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:07

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