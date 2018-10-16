Ученые: Новый тип стимуляции нерва позволит снимать хроническую боль в спине





По словам исследователей, разработанный ими метод может обеспечить долгосрочный результат, если человек намерен избавиться от хронической боли в спине. Терапия происходит посредством стимуляции ганглиона дорсального корня. Она работает при направлении исключительно нервных волокон, несущих сигналы от источника боли. Это не похоже на стимулирование спинного мозга, применяемое на сегодняшний день.Самое лечение предполагает имплантацию небольшого устройства, призванное посылать низковольтные электрические импульсы вдоль провода. Последний расположен вдоль спинного мозга. Эффективность метода заключается в том, что блокируется болевые сигналы.Стимуляция нарушает сигналы, доставляя электрические импульсы через провод, находящийся рядом с конкретным DRG. Пациент в ходе процедуры чувствует покалывание или пощипывание. Во время тестирования новинки 94% участника исследования заявили, что лучше себя чувствуют, однако один человек столкнулся с осложнением, поэтому стимулятор пришлось убрать.