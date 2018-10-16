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Фанаты в Instagram раскритиковали фото Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в своем микроблоге Instagram выложила новое фото, где она запечатлена в шубе и в коротком платье, которое полностью оголило ноги балерины. Фанаты звезды раскритиковали данный снимок, так как считают, что такой наряд не носят с мини юбками.

Фанаты в Instagram раскритиковали фото Анастасии Волочковой


На публикации Анастасия Волочкова запечатлена на переднем сидении машины. На балерине надето короткое платье и шуба светлого оттенка. Поклонники отметили, что танцовщица за последнее время очень похудела, вследствие чего ее ноги выглядят намного стройнее. Однако некоторым фолловерам такие изменения во внешнем виде знаменитости не понравились.

В комментариях подписчики отметили, что Анастасия Волочкова потеряла чувство стиля, из-за чего теперь неумело совмещает наряды различного типа. Невзирая на споры снимок за тринадцать часов собрал более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:16

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