Фанаты в Instagram раскритиковали фото Анастасии Волочковой

На публикации Анастасия Волочкова запечатлена на переднем сидении машины. На балерине надето короткое платье и шуба светлого оттенка. Поклонники отметили, что танцовщица за последнее время очень похудела, вследствие чего ее ноги выглядят намного стройнее. Однако некоторым фолловерам такие изменения во внешнем виде знаменитости не понравились.В комментариях подписчики отметили, что Анастасия Волочкова потеряла чувство стиля, из-за чего теперь неумело совмещает наряды различного типа. Невзирая на споры снимок за тринадцать часов собрал более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и около 500 комментариев.