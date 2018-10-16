CNN готовит сенсационное заявление о смерти Джамаля Хашогги на допросе в посольстве Саудовской Аравии





Инцидент с пропажей саудовского журналиста произошел 2 октября. Он зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, но оттуда уже больше не вышел. Сразу же разгорелся скандал, США пообещали ввести санкции против Саудовской Аравии, если та не отпустит Джамаля Хашогги или не расскажет о состоянии его здоровья.Подготовкой итогов расследования занимаются в Эр-Рияде. Согласно уже известной информации журналиста, критиковавшего политику Саудовской Аравии, в консульстве подвергли допросу с пытками, которые он не смог перенести. Хотя изначально Джамаля Хашогги должны были просто задержать и доставить в Саудовскую Аравию. Королевские власти вину свою не признают, называя ответственными в случившемся сотрудников генконсульства.