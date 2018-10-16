Познер порассуждал о причинах бедности в России





По словам Познера, уровень бедности в РФ составляет порядка 12%. Следовательно, денежных средств не хватает как минимум 18 миллионам человек. В США, где численность населения в два раза выше, показатель равен 12,7%. Там за чертой бедности живут 43 миллиона человек.Как заявил Познер, в любом обществе существуют те, кто готов быть нищим и жить на улице. Люди не хотят работать, но таковых обычно намного меньше, чем количество бедных в целом. Журналист попытался своим подписчикам объяснить сложившуюся ситуацию. По его словам, ее причиной является безответственное и беспечное отношения властей к народу. С каждым днем растет неравенство, но руководство страны не задумывается и не осознает последствия расслоения в обществе. Однако, как говорит исторический опыт, они наступят в обязательном порядке.Познер вспомнил фразу Уильяма Шекспира: «Что-то прогнило в королевстве Датском». В то же время он добавил, что в Дании обстановка куда лучше, чем в РФ.