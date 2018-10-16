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Мать Елизаветы Боярской Лариса Луппиан озвучила моменты из личной жизни наследницы

Во время беседы с журналистами мать Елизаветы Боярской охотно отвечала на все вопросы. Лариса Луппиан также озвучила моменты из личной жизни наследницы, которая готовится к рождению второго ребенка.
Мать Елизаветы Боярской Лариса Луппиан озвучила моменты из личной жизни наследницы

Актриса отметила, что пара сейчас живет на два города, так как ее дочь работает в театре Петербурга, а супруг находится в Москве вместе с сыном Андреем. Она прекрасно относится к Максиму Матвееву, назвав его отличным отцом, на которого всегда можно положиться.

Избранник Елизаветы Боярской умеет готовить и выполняет любую домашнюю работу. Лариса Луппиан шутливо добавила, что ей иногда даже бывает стыдно за свою дочь, которая не умеет вести хозяйство, как ее близкий человек. Несмотря на кочевой образ жизни между двумя городами, она всегда спешит вернуться домой к родным людям.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:55

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