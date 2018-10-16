Филипп Киркоров в Instagram выложил фото дочки, принявшей участие в модном показе

В посте поп-король сообщил, что показ проходил в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA”. Артист поблагодарил создателей показа, где его дочери удалось пообщаться с потрясающими моделями. По словам Филиппа Киркорова, на данном мероприятии он с Аллой-Викторией испытал незабываемые эмоции. Свою наследницу исполнитель песен назвал папиной любимицей.Публикация за час собрала свыше 14 тысяч лайков и более 500 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры просто в восхищении от внешних данных дочери поп-короля. Подписчики назвали девочку красавицей, умницей, подчеркнув, что она очень похожа на своего звездного отца.