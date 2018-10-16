АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

Филипп Киркоров в Instagram выложил фото дочки, принявшей участие в модном показе

Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте обнародовал снимок, на котором запечатлена дочь певца Алла-Виктория. Под фото артист рассказал поклонникам, что его наследница участвовала в показе «красивейшей» детской коллекции AMELIE&ALISA.

Филипп Киркоров в Instagram выложил фото дочки, принявшей участие в модном показе


В посте поп-король сообщил, что показ проходил в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA”. Артист поблагодарил создателей показа, где его дочери удалось пообщаться с потрясающими моделями. По словам Филиппа Киркорова, на данном мероприятии он с Аллой-Викторией испытал незабываемые эмоции. Свою наследницу исполнитель песен назвал папиной любимицей.

Публикация за час собрала свыше 14 тысяч лайков и более 500 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры просто в восхищении от внешних данных дочери поп-короля. Подписчики назвали девочку красавицей, умницей, подчеркнув, что она очень похожа на своего звездного отца.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты в Instagram раскритиковали фото Анастасии
В Москве мужчина устроил стрельбу у ТЦ
Таисия Повалий из-за уколов ботокса чуть не
Компания Palm выпускает самый маленький смартфон
В Магнитогорске проверят инцидент издевательства
CNN готовит сенсационное заявление о смерти
Мать Елизаветы Боярской Лариса Луппиан озвучила
Филипп Киркоров в Instagram выложил фото дочки,
Требования дольщиков к застройщику ЖК «Квартал
«Простите, не виноват...»: Обнародовано последнее
Компания S8 Capital стала диверсифицированным
Сестра Ольги Бузовой Анна в Instagram негативно
Разработка блокчейн-платформы Telegram Open
Поклонники раскритиковали наряд Альбины
Ученые научились находить смертельные и спящие
Ольга Жарикова сказала, что на «Доме-2» все
Алла Пугачева выглядит моложе Николая Баскова
Ученые: Вера в Богов является результатом
Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети
Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью Юрию
Ученые: Свыше 50% родителей имеют ложное
В небе над Великобританией был замечен НЛО
Мария Лиман обнажила грудь на фото в Instagram
Специалисты назвали самые благоприятные города
Болгария не будет участвовать в Евровидении-2019
В Норвегии археологи под землей нашли
Сергей Мазаев и Дмитрий Губерниев исполнили песню
Саша Черно очень хочет собственных детей
Житель Калифорнии запечатлел на камеру
В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП
Просмотреть все новости