Филипп Киркоров в Instagram выложил фото дочки, принявшей участие в модном показе
Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте обнародовал снимок, на котором запечатлена дочь певца Алла-Виктория. Под фото артист рассказал поклонникам, что его наследница участвовала в показе «красивейшей» детской коллекции AMELIE&ALISA.
В посте поп-король сообщил, что показ проходил в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA”. Артист поблагодарил создателей показа, где его дочери удалось пообщаться с потрясающими моделями. По словам Филиппа Киркорова, на данном мероприятии он с Аллой-Викторией испытал незабываемые эмоции. Свою наследницу исполнитель песен назвал папиной любимицей.
Публикация за час собрала свыше 14 тысяч лайков и более 500 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры просто в восхищении от внешних данных дочери поп-короля. Подписчики назвали девочку красавицей, умницей, подчеркнув, что она очень похожа на своего звездного отца.
В посте поп-король сообщил, что показ проходил в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA”. Артист поблагодарил создателей показа, где его дочери удалось пообщаться с потрясающими моделями. По словам Филиппа Киркорова, на данном мероприятии он с Аллой-Викторией испытал незабываемые эмоции. Свою наследницу исполнитель песен назвал папиной любимицей.
Публикация за час собрала свыше 14 тысяч лайков и более 500 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Фолловеры просто в восхищении от внешних данных дочери поп-короля. Подписчики назвали девочку красавицей, умницей, подчеркнув, что она очень похожа на своего звездного отца.