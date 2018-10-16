«Простите, не виноват...»: Обнародовано последнее послание скончавшегося в СИЗО актера «Глухаря»





Михаил Фатеев успел передать Роману Виктюку записку, которая была написанная на вырванном из книги листе. В ней он попросил прощение у своих коллег и отметил: «Простите, не виноват...». Также Михаил Фатеев написал, что верит в чудо, и это давала ему силы. Что касается первой записки то в ней 44-летний актер будто бы проявил заботу и о своих сокамерниках, следователях и работниках СИЗО, но даже не упомянул своих родных и близких.Напомним, что тело Михаила Фатеева было обнаружено в туалете. Сокамерники актера спали и ничего не видели. Знаменитость обвинялся в противоправных действиях по отношению к мальчику, с которым он якобы вел личную переписку. Близкие и друзья артиста не верят в то, что он был виноват.