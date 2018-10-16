Разработка блокчейн-платформы Telegram Open Network завершена на 70%





Telegram Open Network станет новейшей блокчейн-платформой, разработка которой ведется командой Павла Дурова. Для данного проекта в начале года было привлечено денежных средств от инвесторов на общую сумму в $1,7 млрд. Разработчики пообещали, что Telegram Open Network предоставит пользователям скорость обработки транзакций значительно превосходящую таковую у Bitcoin и Ethereum, а по скорости платежей составит конкуренцию таким авторитетным компаниям, как Visa, а также Mastercard.По некоторым сведениям, криптовалюта, которую будут использовать в данной системе, имеет название Gram. Кроме того, всем пользователям социальной сети Telegram обещали кошелек, интегрированный в приложение, который, в перспективе, станет одним и самых распространенных криптокошельков в мире.