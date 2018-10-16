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Разработка блокчейн-платформы Telegram Open Network завершена на 70%

Разработка Telegram Open Network завершена на 70%. Об этом инвесторам, вложившим в проект порядка 1,7 миллиарда долларов, сообщили по рассылке.

Разработка блокчейн-платформы Telegram Open Network завершена на 70%


Telegram Open Network станет новейшей блокчейн-платформой, разработка которой ведется командой Павла Дурова. Для данного проекта в начале года было привлечено денежных средств от инвесторов на общую сумму в $1,7 млрд. Разработчики пообещали, что Telegram Open Network предоставит пользователям скорость обработки транзакций значительно превосходящую таковую у Bitcoin и Ethereum, а по скорости платежей составит конкуренцию таким авторитетным компаниям, как Visa, а также Mastercard.

По некоторым сведениям, криптовалюта, которую будут использовать в данной системе, имеет название Gram. Кроме того, всем пользователям социальной сети Telegram обещали кошелек, интегрированный в приложение, который, в перспективе, станет одним и самых распространенных криптокошельков в мире.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:26

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