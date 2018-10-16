Поклонники раскритиковали наряд Альбины Джанабаевой
Певица опубликовала в Instagram новое фото, решив рассказать поклонникам о своей светской жизни. Они сразу раскритиковали наряд Альбины Джанабаевой, выразив свое мнение по такому поводу в комментариях.
Звезда решила примерить дизайнерский костюм, который понравился ей во время посещения показа мод. Вот только подписчики сразу сравнили его с одеждой артистов цирка, не понимая, что Альбина Джанабаева нашла в этом несуразном образе.
Только самые преданные фанаты назвали стиль знаменитости привлекательным и стильным. Пользователи сетей считают, что исполнительница прекрасно выглядит в классических вещах, которые подчеркивают ее элегантность и женственность. В данном случае на ней было надето “тряпье”, украшенное нелепой звездой на груди.
Звезда решила примерить дизайнерский костюм, который понравился ей во время посещения показа мод. Вот только подписчики сразу сравнили его с одеждой артистов цирка, не понимая, что Альбина Джанабаева нашла в этом несуразном образе.
Только самые преданные фанаты назвали стиль знаменитости привлекательным и стильным. Пользователи сетей считают, что исполнительница прекрасно выглядит в классических вещах, которые подчеркивают ее элегантность и женственность. В данном случае на ней было надето “тряпье”, украшенное нелепой звездой на груди.