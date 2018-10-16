Поклонники раскритиковали наряд Альбины Джанабаевой





Звезда решила примерить дизайнерский костюм, который понравился ей во время посещения показа мод. Вот только подписчики сразу сравнили его с одеждой артистов цирка, не понимая, что Альбина Джанабаева нашла в этом несуразном образе.Только самые преданные фанаты назвали стиль знаменитости привлекательным и стильным. Пользователи сетей считают, что исполнительница прекрасно выглядит в классических вещах, которые подчеркивают ее элегантность и женственность. В данном случае на ней было надето “тряпье”, украшенное нелепой звездой на груди.