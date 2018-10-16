Алла Пугачева выглядит моложе Николая Баскова

15 октября Николай Басков отпраздновал свое день рождение. "Золотому голосу России" исполнилось 42 года. Исполнителя песен поздравили друзья из российского шоу-бизнеса, в том числе и Алла Пугачева. Артистка обнародовала совместный снимок с именинником, который произвел неоднозначное впечатление на фолловеров.Одни поклонники буквально не узнали Аллу Борисовну, отметив, что она выглядит намного моложе Николая Баскова. Другие фанаты заявили, что Примадонна очень похудела. Пост в течение девятнадцати часов собрал свыше 105 тысяч отметок «Мне нравится» и около 740 комментариев.