Алла Пугачева выглядит моложе Николая Баскова
Алла Пугачева в своем микроблоге Instagram поздравила с днем рождения Николая Баскова, обнародовав совместное фото с артистом. Фанаты отметили, что Примадонна на данной публикации выглядит намного моложе именинника.
15 октября Николай Басков отпраздновал свое день рождение. "Золотому голосу России" исполнилось 42 года. Исполнителя песен поздравили друзья из российского шоу-бизнеса, в том числе и Алла Пугачева. Артистка обнародовала совместный снимок с именинником, который произвел неоднозначное впечатление на фолловеров.
Одни поклонники буквально не узнали Аллу Борисовну, отметив, что она выглядит намного моложе Николая Баскова. Другие фанаты заявили, что Примадонна очень похудела. Пост в течение девятнадцати часов собрал свыше 105 тысяч отметок «Мне нравится» и около 740 комментариев.
15 октября Николай Басков отпраздновал свое день рождение. "Золотому голосу России" исполнилось 42 года. Исполнителя песен поздравили друзья из российского шоу-бизнеса, в том числе и Алла Пугачева. Артистка обнародовала совместный снимок с именинником, который произвел неоднозначное впечатление на фолловеров.
Одни поклонники буквально не узнали Аллу Борисовну, отметив, что она выглядит намного моложе Николая Баскова. Другие фанаты заявили, что Примадонна очень похудела. Пост в течение девятнадцати часов собрал свыше 105 тысяч отметок «Мне нравится» и около 740 комментариев.