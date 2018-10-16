Ученые научились находить смертельные и спящие злокачественные клетки





По словам специалистов, основным фактором, определяющим опасность злокачественной клетки, является отсутствие в них белка NR2F1. Так, метастазы, проникавшие в костный мозг, приводили к смерти пациента, если в них не было данного белка или же его количество было незначительным. В свою очередь злокачественные клетки, в которых была повышенная концентрация NR2F1, не убивали пациента и позволяли ему выжить.Диссеминированные раковые клетки (с повышенным содержанием белка NR2F1) при должном оборудовании легко находятся и уничтожаются. Эксперты отметили, что благодаря этому открытию, в будущем будут разработаны новые методы лечения онкологических заболеваний.