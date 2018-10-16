Ученые: Вера в Богов является результатом эволюции человеческого мозга





Первой предпосылкой к возникновению религий стало умение прогнозировать погоду, исходя из определенных факторов, а также защита от хищников. Данные, достаточно естественные навыки, могли лечь в основу первых учений о божествах, а результатом соблюдения некоторых условий становилась добыча еды. Далее эксперты располагают теорию ума, учение о том, что у всякого действия человека есть предпосылки в виде намерений или желаний.Третьей предпосылкой называют естественную тенденцию к копированию собратьев, что и стало основой для первичных божественных “культов”. Причем, как выяснилось, данный принцип работает даже если причины тех или иных поведенческих особенностей неясны, ведь они могут привести к упрощению выживания. Ученым удалось подтвердить это на шимпанзе, показав им ряд действий для получения награды. Тогда как малыши выполняли все задания, взрослые особи получали награду, выполнив лишь финальное действие.