Ученые: Вера в Богов является результатом эволюции человеческого мозга
Ученые полагают, что вера в Богов является результатом эволюционных процессов человеческого мозга. По мнению экспертов, религии не только способствовали выживанию человечества, но также дали значительный толчок к развитию социализации.
Первой предпосылкой к возникновению религий стало умение прогнозировать погоду, исходя из определенных факторов, а также защита от хищников. Данные, достаточно естественные навыки, могли лечь в основу первых учений о божествах, а результатом соблюдения некоторых условий становилась добыча еды. Далее эксперты располагают теорию ума, учение о том, что у всякого действия человека есть предпосылки в виде намерений или желаний.
Третьей предпосылкой называют естественную тенденцию к копированию собратьев, что и стало основой для первичных божественных “культов”. Причем, как выяснилось, данный принцип работает даже если причины тех или иных поведенческих особенностей неясны, ведь они могут привести к упрощению выживания. Ученым удалось подтвердить это на шимпанзе, показав им ряд действий для получения награды. Тогда как малыши выполняли все задания, взрослые особи получали награду, выполнив лишь финальное действие.
Первой предпосылкой к возникновению религий стало умение прогнозировать погоду, исходя из определенных факторов, а также защита от хищников. Данные, достаточно естественные навыки, могли лечь в основу первых учений о божествах, а результатом соблюдения некоторых условий становилась добыча еды. Далее эксперты располагают теорию ума, учение о том, что у всякого действия человека есть предпосылки в виде намерений или желаний.
Третьей предпосылкой называют естественную тенденцию к копированию собратьев, что и стало основой для первичных божественных “культов”. Причем, как выяснилось, данный принцип работает даже если причины тех или иных поведенческих особенностей неясны, ведь они могут привести к упрощению выживания. Ученым удалось подтвердить это на шимпанзе, показав им ряд действий для получения награды. Тогда как малыши выполняли все задания, взрослые особи получали награду, выполнив лишь финальное действие.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:55