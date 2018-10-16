Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети своим запретным занятием





На данный момент Алексей Панин находится в Саратове, где проходят съемки его нового фильма. Актер держит своих поклонников в курсе всего, что происходит на съемочной площадке. Он постоянно публикует фотографии и короткие видео в Instagram. На одном из последних фото Алексей Панин показал, чем занята его дочь, пока ее звездный отец работает. В комментарии к снимку знаменитость написал: "Учимся крутить самокрутки!".Многие пользователи Сети были потрясены и даже шокированы таким запрещенным для ребёнка занятием Нюси. Нашлись и те, кто вступился за Алексея Панина. Они начали писать, что в детстве тоже крутили самокрутки для своих родственников, но при этом никогда не курили сами.