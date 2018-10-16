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Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети своим запретным занятием

Скандально известный Алексей Панин показал на фото в Instagram, чем занимается его дочь пока он находится на съёмках фильма "Я вернулся". Запретное занятие Нюси потрясло и шокировало пользователей Сети.

Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети своим запретным занятием

На данный момент Алексей Панин находится в Саратове, где проходят съемки его нового фильма. Актер держит своих поклонников в курсе всего, что происходит на съемочной площадке. Он постоянно публикует фотографии и короткие видео в Instagram. На одном из последних фото Алексей Панин показал, чем занята его дочь, пока ее звездный отец работает. В комментарии к снимку знаменитость написал: "Учимся крутить самокрутки!".

Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети своим запретным занятием

Многие пользователи Сети были потрясены и даже шокированы таким запрещенным для ребёнка занятием Нюси. Нашлись и те, кто вступился за Алексея Панина. Они начали писать, что в детстве тоже крутили самокрутки для своих родственников, но при этом никогда не курили сами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:43

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