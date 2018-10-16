Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью Юрию Дудю
Спортивный журналист Риган Рахматулин сообщил, что боец MMA перед поединком с Конором Макгрегором был приглашен в программу российского блогера. Однако Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью Юрию Дудю.
Сначала все участники команды спортсмена позитивно восприняли данную информацию, однако сам он решил не наносить визит Юрию Дудю. Пока нет информации, почему Хабиб Нурмагомедов так поступил, а пользователи сетей высказывают различное мнение.
Стоит отметить, что спортивный журналист еще ни разу не беседовал с известными спортсменами, так что, эта встреча могла быть довольно интригующей. Также пока никто не знает, вернуться ли стороны к продолжению диалога после боя спортсмена с ирландцем.
Сначала все участники команды спортсмена позитивно восприняли данную информацию, однако сам он решил не наносить визит Юрию Дудю. Пока нет информации, почему Хабиб Нурмагомедов так поступил, а пользователи сетей высказывают различное мнение.
Стоит отметить, что спортивный журналист еще ни разу не беседовал с известными спортсменами, так что, эта встреча могла быть довольно интригующей. Также пока никто не знает, вернуться ли стороны к продолжению диалога после боя спортсмена с ирландцем.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:33