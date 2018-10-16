Ученые: Свыше 50% родителей имеют ложное представление о вакцинах против гриппа
Более 50% родителей не понимают, чем являются вакцины против гриппа. Они считают, что вакцины не лечат, а заражают человека, однако из-за ложных представлений повышается смертность от заболеваний среди детей.
Масштабный опрос показал, что не только взрослые люди, но и подростки до 18 лет видят в прививках против гриппа опасность. Они считают, что вакцины могут заразить опасной болезнью. По словам педиатра Жана Мурджани, это в корне неверно. Человеку во время вакцинации вводятся мертвые части вируса, которые нужны, чтобы иммунитет выработал против них необходимые антитела.
Однако количество людей, считающих обязательную вакцинацию неким заговором, в котором участвуют фармацевтические корпорации, чтобы наживаться на лекарствах, неуклонно растет. Действия таких людей часто приводят к смерти их родственников, не получивших вовремя необходимую помощь.
Масштабный опрос показал, что не только взрослые люди, но и подростки до 18 лет видят в прививках против гриппа опасность. Они считают, что вакцины могут заразить опасной болезнью. По словам педиатра Жана Мурджани, это в корне неверно. Человеку во время вакцинации вводятся мертвые части вируса, которые нужны, чтобы иммунитет выработал против них необходимые антитела.
Однако количество людей, считающих обязательную вакцинацию неким заговором, в котором участвуют фармацевтические корпорации, чтобы наживаться на лекарствах, неуклонно растет. Действия таких людей часто приводят к смерти их родственников, не получивших вовремя необходимую помощь.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:24