Ученые: Свыше 50% родителей имеют ложное представление о вакцинах против гриппа





Масштабный опрос показал, что не только взрослые люди, но и подростки до 18 лет видят в прививках против гриппа опасность. Они считают, что вакцины могут заразить опасной болезнью. По словам педиатра Жана Мурджани, это в корне неверно. Человеку во время вакцинации вводятся мертвые части вируса, которые нужны, чтобы иммунитет выработал против них необходимые антитела.Однако количество людей, считающих обязательную вакцинацию неким заговором, в котором участвуют фармацевтические корпорации, чтобы наживаться на лекарствах, неуклонно растет. Действия таких людей часто приводят к смерти их родственников, не получивших вовремя необходимую помощь.