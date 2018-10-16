Мария Лиман обнажила грудь на фото в Instagram
Мария Лиман решила побаловать своих поклонников и на фото обнажила грудь. Соответствующий пост знаменитости появился на ее странице в социальной сети Instagram.
Мария Лиман активно пользуется соцсетями и часто публикует видео и фотографии. Снимки знаменитости в Instagram бывают весьма откровенными. Вот и несколько часов назад она решила пожелать своим фанатам спокойной ночи и опубликовала фотографию. На снимке Мария Лиман запечатлена в трусиках и майке, которая была подвернута так, что пользователям сети стало видно ее груди.
Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к ее новой публикации. Некоторые восхитились тем, как подтянуто выглядит тело Марии Лиман. Другие написали, что после такого откровенного фото трудно будет заснуть. А недоброжелатели посчитали, что подобным снимкам не место в Сети. Новый пост фотомодель всего за несколько часов собрал большое количество лайков.
Мария Лиман активно пользуется соцсетями и часто публикует видео и фотографии. Снимки знаменитости в Instagram бывают весьма откровенными. Вот и несколько часов назад она решила пожелать своим фанатам спокойной ночи и опубликовала фотографию. На снимке Мария Лиман запечатлена в трусиках и майке, которая была подвернута так, что пользователям сети стало видно ее груди.
Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к ее новой публикации. Некоторые восхитились тем, как подтянуто выглядит тело Марии Лиман. Другие написали, что после такого откровенного фото трудно будет заснуть. А недоброжелатели посчитали, что подобным снимкам не место в Сети. Новый пост фотомодель всего за несколько часов собрал большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00