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Мария Лиман обнажила грудь на фото в Instagram

Мария Лиман решила побаловать своих поклонников и на фото обнажила грудь. Соответствующий пост знаменитости появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Мария Лиман обнажила грудь на фото в Instagram

Мария Лиман активно пользуется соцсетями и часто публикует видео и фотографии. Снимки знаменитости в Instagram бывают весьма откровенными. Вот и несколько часов назад она решила пожелать своим фанатам спокойной ночи и опубликовала фотографию. На снимке Мария Лиман запечатлена в трусиках и майке, которая была подвернута так, что пользователям сети стало видно ее груди.

Подписчики знаменитости по-разному отнеслись к ее новой публикации. Некоторые восхитились тем, как подтянуто выглядит тело Марии Лиман. Другие написали, что после такого откровенного фото трудно будет заснуть. А недоброжелатели посчитали, что подобным снимкам не место в Сети. Новый пост фотомодель всего за несколько часов собрал большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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