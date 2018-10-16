Специалисты назвали самые благоприятные города России для карьерного роста
Специалисты назвали самые благоприятные города России для карьерного роста. Санкт-Петербург, Тюмень и Москва являются лидерами в данном рейтинге.
74 процента респондентов считают, что для построения карьеры самым перспективным городом является Москва. Санкт-Петербург занял второе место, о возможном карьерном росте заявили 72 процента. По мнению 66 процентов опрошенных россиян, лучшим городом для роста карьеры - Тюмень.
Омск и Тольятти стали аутсайдерами рейтинга. Только 16 процентов респондентов назвали успешным построение карьеры в данных городах.
74 процента респондентов считают, что для построения карьеры самым перспективным городом является Москва. Санкт-Петербург занял второе место, о возможном карьерном росте заявили 72 процента. По мнению 66 процентов опрошенных россиян, лучшим городом для роста карьеры - Тюмень.
Омск и Тольятти стали аутсайдерами рейтинга. Только 16 процентов респондентов назвали успешным построение карьеры в данных городах.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55