Специалисты назвали самые благоприятные города России для карьерного роста





74 процента респондентов считают, что для построения карьеры самым перспективным городом является Москва. Санкт-Петербург занял второе место, о возможном карьерном росте заявили 72 процента. По мнению 66 процентов опрошенных россиян, лучшим городом для роста карьеры - Тюмень.Омск и Тольятти стали аутсайдерами рейтинга. Только 16 процентов респондентов назвали успешным построение карьеры в данных городах.