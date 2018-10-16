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Саша Черно очень хочет собственных детей

Эпатажная участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Александра Черно поддерживает свой рейтинг своим очень непростым характером.

Надо сказать, что в этом реалити-шоу многие имеют характер не сахар, но у Саши он действительно скверный. В этом плане подруга Иосифа Оганесяна действительно превзошла всех.

Саша Черно очень хочет собственных детей

А накануне стало известно, что Александра Черно всерьез задумалась о собственных детях. Девушка рассказала, что очень хочет своего малыша, которому обязательно даст всё, что ребёнку надо. Саша обещает быть самой лучшей матерью на свете и этим хочет улучшить отношения с Йосей.

" Я дам своему ребёнку море любви! Отдам всё, что будет у меня самой! Отдам всё, чего не было у меня", - пишет в частности Черно.

Правда, подписчики весьма негативно отнеслись к желанию Александры обзавестись детьми.

Ведь её действительно сложно назвать уравновешенным человеком, а если наступит беременность, то страдать будут не только окружающие лица, Иосиф, но и все вокруг. Может руководству проекта с одной стороны это на руку, но люди вряд ли вытерпят девушку с её истериками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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