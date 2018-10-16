Болгария не будет участвовать в Евровидении-2019





На протяжении двух лет канал организовывал участие исполнителей песен в вокальном конкурсе при финансировании и поддержке партнеров. Однако телекомпания сообщила, что расходы на подготовку участников значительно превышают допустимые. На написание песни, видеоклип, участие в мероприятиях и создание сценического представления потребуется около 5,3 млн евро, но Болгария этого не может себе позволить.За 12 лет выступлений на международном вокальном состязании представителям страны удалось 4 раза попасть в финал. Лучший результат Болгария достигла в 2017 году. Кристиан Костов достойно завоевал 2 место с прекрасным исполнением песни «Beautiful Mess».