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В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП

В Барнауле 15 октября в 23:05 произошло ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей скончались три человека, причем двое из них были детьми.

В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП


Представители Госавтоинспекции немедленно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, водитель машины марки BMW, находясь в нетрезвом состоянии, пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После данного маневра им было допущено столкновение с автомобилем Renault. Из-за удара девочка, которой было 5 лет, умерла на месте. Мать, а также ее дочь трех лет, которые находились внутри Renault, были доставлены в Барнаульскую городскую больницу, впрочем, врачи не смогли сохранить им жизни. Водитель и еще один пассажир Renault также были отправлены в госпиталь, а женщина, которая вела BMW, опасных для жизни травм в ходе ДТП не получила.

Водитель BMW задержан согласно 91 статьи Уголовного Кодекса РФ. По факту произошедшего происшествия проводятся следственные действия.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:03

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