В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП
В Барнауле 15 октября в 23:05 произошло ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей скончались три человека, причем двое из них были детьми.
Представители Госавтоинспекции немедленно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, водитель машины марки BMW, находясь в нетрезвом состоянии, пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После данного маневра им было допущено столкновение с автомобилем Renault. Из-за удара девочка, которой было 5 лет, умерла на месте. Мать, а также ее дочь трех лет, которые находились внутри Renault, были доставлены в Барнаульскую городскую больницу, впрочем, врачи не смогли сохранить им жизни. Водитель и еще один пассажир Renault также были отправлены в госпиталь, а женщина, которая вела BMW, опасных для жизни травм в ходе ДТП не получила.
Водитель BMW задержан согласно 91 статьи Уголовного Кодекса РФ. По факту произошедшего происшествия проводятся следственные действия.
Представители Госавтоинспекции немедленно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, водитель машины марки BMW, находясь в нетрезвом состоянии, пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После данного маневра им было допущено столкновение с автомобилем Renault. Из-за удара девочка, которой было 5 лет, умерла на месте. Мать, а также ее дочь трех лет, которые находились внутри Renault, были доставлены в Барнаульскую городскую больницу, впрочем, врачи не смогли сохранить им жизни. Водитель и еще один пассажир Renault также были отправлены в госпиталь, а женщина, которая вела BMW, опасных для жизни травм в ходе ДТП не получила.
Водитель BMW задержан согласно 91 статьи Уголовного Кодекса РФ. По факту произошедшего происшествия проводятся следственные действия.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:03