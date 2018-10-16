В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП





Представители Госавтоинспекции немедленно прибыли на место происшествия. Как выяснилось, водитель машины марки BMW, находясь в нетрезвом состоянии, пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После данного маневра им было допущено столкновение с автомобилем Renault. Из-за удара девочка, которой было 5 лет, умерла на месте. Мать, а также ее дочь трех лет, которые находились внутри Renault, были доставлены в Барнаульскую городскую больницу, впрочем, врачи не смогли сохранить им жизни. Водитель и еще один пассажир Renault также были отправлены в госпиталь, а женщина, которая вела BMW, опасных для жизни травм в ходе ДТП не получила.Водитель BMW задержан согласно 91 статьи Уголовного Кодекса РФ. По факту произошедшего происшествия проводятся следственные действия.