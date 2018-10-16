Житель Калифорнии запечатлел на камеру человекоподобное существо в воде





Инцидент произошел в городе Хантингтон-Бич, а также автор сюжета отметил, что был немного напуган, когда заметил лапу этого создания с перепонками, высунувшуюся на поверхность воды. Затем житель подводных глубин решил показать себя во всей красе, поразив свидетеля события лысой головой и необычной формой лица.Многие пользователи стали говорить о русалках или иных мифических животных, неизвестных науке. Скептики предположили, что это был крупный тюлень, а приверженцы легенд упомянули о Посейдоне, решившем посмотреть на людей.