Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово «сексуальный»





По словам артистки, она не разрешает наследнику пользоваться соцсетями и мобильным телефоном. Мальчик растет умным и любознательным ребенком. Оксана Акиньшина рассказала, что как-то Константин посмотрел программу о раскопках, где ведущая сказала, «посмотрите, какой у меня сексуальный зуб». После этого сын артистки считает, что слово «сексуальный» это означает красивый.Ранее Оксана Акиньшина в своем микроблоге сообщала, что разводится со своим супругом. Эта новость просто шокировала многочисленных фанатов знаменитости. Однако позже стало известно, что пара сумела побороть кризис в отношениях и снова воссоединиться.