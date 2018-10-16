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Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово «сексуальный»

Оксана Акиньшина стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В студии актриса рассказала ведущему, что ее пятилетний сын Константин знает слово «сексуальный».

Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово «сексуальный»


По словам артистки, она не разрешает наследнику пользоваться соцсетями и мобильным телефоном. Мальчик растет умным и любознательным ребенком. Оксана Акиньшина рассказала, что как-то Константин посмотрел программу о раскопках, где ведущая сказала, «посмотрите, какой у меня сексуальный зуб». После этого сын артистки считает, что слово «сексуальный» это означает красивый.

Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово «сексуальный»


Ранее Оксана Акиньшина в своем микроблоге сообщала, что разводится со своим супругом. Эта новость просто шокировала многочисленных фанатов знаменитости. Однако позже стало известно, что пара сумела побороть кризис в отношениях и снова воссоединиться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00

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