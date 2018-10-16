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В NASA показали необычную фотографию ночной Земли

Агентство NASA опубликовало фотоснимок ночной Земли, сделанный камерой МКС. Необычный кадр американское ведомство загрузило на свою официальную страницу в Instagram.

В NASA показали необычную фотографию ночной Земли


Во время фотосъемки космическая станция находилась на высоте 256 миль над Южной Австралией. Необычность кадра заключается в том, что атмосфера ночной Земли была словно подсвечена многочисленными источниками света, благодаря чему она приобрела золотистый оттенок.

Под опубликованной фотографией представители NASA отметили, что на станции продолжаются научные работы. Так, Серена Ауньон-Канцлер и Александр Герст проводили эксперименты в области жизнеобеспечения. А космонавт Сергей Прокопьев в минувший понедельник занимался обслуживанием систем жизнеобеспечения в российском сегменте МКС.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:55

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