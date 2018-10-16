В NASA показали необычную фотографию ночной Земли

Во время фотосъемки космическая станция находилась на высоте 256 миль над Южной Австралией. Необычность кадра заключается в том, что атмосфера ночной Земли была словно подсвечена многочисленными источниками света, благодаря чему она приобрела золотистый оттенок.Под опубликованной фотографией представители NASA отметили, что на станции продолжаются научные работы. Так, Серена Ауньон-Канцлер и Александр Герст проводили эксперименты в области жизнеобеспечения. А космонавт Сергей Прокопьев в минувший понедельник занимался обслуживанием систем жизнеобеспечения в российском сегменте МКС.