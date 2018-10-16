Ольга Бузова не смогла остановить разгневанного Диму Дмитренко после изгнания с конкурса

Даже ведущая Ольга Бузова была не в силах остановить рассвирепевшего мужа Ольги Рапунцель.Еще недавно Дмитрий и Ольга негодовали, что их семья никак не может пройти во второй этап традиционного ежегодного конкурса «Человек года». Рапунцели не скрывали, что считают такое решение весьма несправедливым. Они уже хотели настаивать, чтобы хоть один из них вернулся бы побороться за квартиру.Однако им не удалось воспользоваться возможностью заслужить себе место в следующем этапе. Анонс будущего эфира показывает, что в городских квартирах Дмитренко просто взбесился после того, как известие о неучастии в конкурсе стала для него последней каплей.Разбушевавшегося молодого человека, крушащего все на своем пути, не смогла остановить даже ведущая Ольга Бузова. Рапунцель сначала хотела успокоить мужа, однако потом в испуге закрыла рот, чтобы не досталось и ей.Сам Дима после скандала в гневе покинул съемку.