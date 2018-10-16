По словам ученых, жизнь на Землю могла прийти из других галактик
Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сделали открытие, согласно которому жизнь на Землю могла прийти из других галактик. Ранее считалось, что такой “обмен” возможен лишь в пределах Солнечной системы.
Авторы исследования рассматривают недавно обнаруженный астероид Оумуамуа, который является примером межзвездных путешественников. Рассматриваемый объект, по словам специалистов, является гостем из других галактик. Юпитер и Солнце, крупнейшие объекты в Солнечной системе, работают как, своего рода, рыболовная сеть, в которую могут попасть пролетающие мимо такие аналоги. В теории, на захваченных таким образом кометах или астероидах вполне могла существовать жизнь.
По словам ученых, за время существования Вселенной небесные тела, подобные Оумуамуа, которые были выброшены из собственных систем, могли множество раз пролетать мимо нашей галактики. Данное открытие существенно повышает вероятность наличия жизни где-то помимо Земли.
Авторы исследования рассматривают недавно обнаруженный астероид Оумуамуа, который является примером межзвездных путешественников. Рассматриваемый объект, по словам специалистов, является гостем из других галактик. Юпитер и Солнце, крупнейшие объекты в Солнечной системе, работают как, своего рода, рыболовная сеть, в которую могут попасть пролетающие мимо такие аналоги. В теории, на захваченных таким образом кометах или астероидах вполне могла существовать жизнь.
По словам ученых, за время существования Вселенной небесные тела, подобные Оумуамуа, которые были выброшены из собственных систем, могли множество раз пролетать мимо нашей галактики. Данное открытие существенно повышает вероятность наличия жизни где-то помимо Земли.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:36