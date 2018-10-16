АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

По словам ученых, жизнь на Землю могла прийти из других галактик

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сделали открытие, согласно которому жизнь на Землю могла прийти из других галактик. Ранее считалось, что такой “обмен” возможен лишь в пределах Солнечной системы.

По словам ученых, жизнь на Землю могла прийти из других галактик


Авторы исследования рассматривают недавно обнаруженный астероид Оумуамуа, который является примером межзвездных путешественников. Рассматриваемый объект, по словам специалистов, является гостем из других галактик. Юпитер и Солнце, крупнейшие объекты в Солнечной системе, работают как, своего рода, рыболовная сеть, в которую могут попасть пролетающие мимо такие аналоги. В теории, на захваченных таким образом кометах или астероидах вполне могла существовать жизнь.

По словам ученых, за время существования Вселенной небесные тела, подобные Оумуамуа, которые были выброшены из собственных систем, могли множество раз пролетать мимо нашей галактики. Данное открытие существенно повышает вероятность наличия жизни где-то помимо Земли.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Напиток из барбариса и мякоти облепихи поможет
Саша Черно очень хочет собственных детей
Житель Калифорнии запечатлел на камеру
В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП
Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово
В NASA показали необычную фотографию ночной Земли
Божена Рынска назвала имя нового избранника
По словам ученых, жизнь на Землю могла прийти из
Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном
Ольга Бузова не смогла остановить разгневанного
Дмитрий Марьянов перед смертью обещал развестись
Ученые нашли следы самых древних животных из
Евгения Феофилактова после оскорблений
В Сибае был обстрелян автобус с хоккеистами из
Ксения Шойгу о важности непрофессионального
Мама беременной Регины Тодоренко успокоила
Алла Пугачева расплакалась на съемках дебютного
Один из основателей Microsoft Пол Аллен скончался
Люди лишатся дешевого пива из-за глобального
Инопланетяне устроили фейерверк над Альбукерке
Немецкие эксперты оценили тюнинг-комплект Shtorm
Михаил Боярский сравнил поведение Кокорина и
Илья Лагутенко рассказал, как планирует отметить
Ученые не смогли научить компьютер создавать
Ученые создали самую быструю камеру в мире
Поклонники раскритиковали пение Дмитрия Маликова
Изображение огромных глаз может отпугивать птиц
Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую
Ракета Falcon 9 выведет на орбиту Земли
В Арктике обнаружили "маленького монстра"
Просмотреть все новости