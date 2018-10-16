Евгения Феофилактова после оскорблений заступилась за своего бывшего мужа Антона Гусева





Всё бы ничего, но изменил он супруге с её же подругой Викторией Романец, которую потом и взял в жены.И вот накануне Женя оказалась единственной, кто заступился за бывшего мужа.Только-только улеглись пересуды вокруг скандала в паре Романец и Гусева, как последнему мама разрешила провести время с их общим сыном Даниелем. Романец, которая обзвала ребёнка "дауном", вроде бы уже не обращает внимание на то, что выходной Антон посвятил сыну.Однако многочисленные подписчики не оценили жертвы папаши.Как обычно Антона сильно раскритиковали. Например, одна девушка возмутилась тому, как после жутких оскорблений Евгения могла отпустить малыша с Гусевым. Фолловеры утверждают, что семейный выходной папы и сына - самая что ни на есть показуха. Якобы целый день отец не выпускал из рук смартфона, а должен был не спускать с ребёнка глаз.Сама Феофилактова, к удивлению многих, заступилась за Гусева. Она не отрицает, что Антон ей уже безразличен, но думает, прежде всего, о ребёнке. Женя не хочет, чтобы тот постоянно плакал из-за того, что папа проводит с ним мало времени.