Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном показе





У Михаила Галустяна есть две дочери старшая 8-летняя Эстелла и младшая 6-летняя Элина. Знаменитость не часто публикует фотографии со своими наследницами. Но несколько часов назад артист показал фотографий дочерей, которые приняли участие в модном показе.На снимках девочки запечатлены в тот момент когда они шли по подиуму в красивых платьях. В комментарии к фото Михаил Галустян написал: "Мои конфетки".Подписчики знаменитости отреагировали мгновенно и начали писать комплименты его дочерям. Некоторые даже поспорили, на кого больше похожи девочки, на маму или папу. Всего за несколько десятков минут фотографии Эстеллы и Элин собрали более 90 тысяч отметок " Мне нравится".