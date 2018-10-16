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Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном показе

На странице в социальной сети Instagram Михаил Галустян похвастался подписчикам фотографиями своих дочерей. Наследницы знаменитого юмориста приняли участие в модном показе.

Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном показе

У Михаила Галустяна есть две дочери старшая 8-летняя Эстелла и младшая 6-летняя Элина. Знаменитость не часто публикует фотографии со своими наследницами. Но несколько часов назад артист показал фотографий дочерей, которые приняли участие в модном показе.

Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном показе

На снимках девочки запечатлены в тот момент когда они шли по подиуму в красивых платьях. В комментарии к фото Михаил Галустян написал: "Мои конфетки".

Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном показе

Подписчики знаменитости отреагировали мгновенно и начали писать комплименты его дочерям. Некоторые даже поспорили, на кого больше похожи девочки, на маму или папу. Всего за несколько десятков минут фотографии Эстеллы и Элин собрали более 90 тысяч отметок " Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:24

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