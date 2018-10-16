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Дмитрий Марьянов перед смертью обещал развестись с женой

Очередной выпуск программы «Прямой эфир» был посвящен Дмитрию Марьянову. В студии экс-возлюбленная покойного актера Ирина Лобачева рассказала, что незадолго до смерти он обещал ей развестись с супругой.

Дмитрий Марьянов перед смертью обещал развестись с женой


Со дня смерти артиста прошел ровно год. Киноактер скончался в реабилитационном центре при крайне странных обстоятельствах, ставших причиной различных слухов. В студии шоу воспоминаниями делились родственники и близкие друзья Дмитрия Марьянова. Бывшая гражданская супруга знаменитости - Ирина Лобачева, решила рассказать, как видел актер свою дальнейшую жизнь. Женщина сообщила, что за 3 месяца до ухода из жизни Дмитрий Марьянов обещал ей развестись со своей супругой Ксенией Бик. Также она считает, что последняя жена артиста не общается с журналистами, потому что, скорей всего, «она чувствует себя виноватой». Также в студии присутствовала подруга Дмитрия Марьянова - Инга Ильим. По мнению актрисы, Ксения Бик отправила мужа в клинику, оставив его там, как бездомную кошку. Оксана Богданова, являющаяся директором реабилитационной клиники, также пришла в студию рассказать о последствиях трагедии. По словам женщины, ей до сей поры угрожают. Из-за этого она сменила место жительства и даже машину, при этом ее дети живут у родственников.

Дмитрий Марьянов перед смертью обещал развестись с женой


Водитель Дмитрия Марьянова рассказал, что он один из последних кто видел актера в медицинском центре. По его словам, артист был в последнее время сам не свой. Он твердо собирался разорвать отношения с женой, так как больше не хотел с ней жить. Мужчина также рассказал про двух «бугаев», которые всегда были рядом с артистом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:10

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