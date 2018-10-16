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Ученые нашли следы самых древних животных из глубокого докембрия

В осадочных породах возрастом 660 млн лет палеонтологи обнаружили следы самых древних животных. Если доказательства ученых Калифорнийского университета подтвердятся, то выяснится, что многоклеточная жизнь существовала в глубоком докембрии, а не кембрии, как считалось ранее.

Ученые нашли следы самых древних животных из глубокого докембрия


Во время исследования осадочных пород специалисты обнаружили в них особый биомаркер — стероидное соединение 26-метилстигмастан. Данное соединение имеет уникальную структуру, которую сегодня могут синтезировать только современные губки класса Demospongiae.

Находка дает основание предположить, что многоклеточная жизнь, пусть и в самой примитивной ее форме в виде губок, существовала в глубоком докемберии. Эта же команда ученых ранее нашла другой биомаркер в образцах земли, добытых в Южном Омане. Однако данное соединение могли синтезировать водоросли, поэтому вопрос о животном происхождении 24-изопропилхолестана остался открытым.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:00

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