Ученые нашли следы самых древних животных из глубокого докембрия





Во время исследования осадочных пород специалисты обнаружили в них особый биомаркер — стероидное соединение 26-метилстигмастан. Данное соединение имеет уникальную структуру, которую сегодня могут синтезировать только современные губки класса Demospongiae.Находка дает основание предположить, что многоклеточная жизнь, пусть и в самой примитивной ее форме в виде губок, существовала в глубоком докемберии. Эта же команда ученых ранее нашла другой биомаркер в образцах земли, добытых в Южном Омане. Однако данное соединение могли синтезировать водоросли, поэтому вопрос о животном происхождении 24-изопропилхолестана остался открытым.