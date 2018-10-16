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Алла Пугачева расплакалась на съемках дебютного альбома стилиста Алишера

Стилист Примадонны презентовал свой дебютный альбом “Скажи мне, Алла!”, посвятив его своей музе. Алла Пугачева тоже принимала участие в съемках клипа и расплакалась перед камерой из-за глубокого текста композиции.
Алла Пугачева расплакалась на съемках дебютного альбома стилиста Алишера

Певец Алишер отметил, что даже не ожидал, что звезда так эмоционально отреагирует на его исполнение. Он тоже ощутил ком в горле, понимая, за что зрители любят артистку. Алла Пугачева верит в каждое слово песни, когда выступает на сцене, а также умеет передать чувства каждому человеку в зале.

Артист сообщил, что скоро поклонники знаменитости смогут увидеть новый альбом, а пользователи сетей после просмотра анонса заметили, что певица кардинально изменила внешний вид, став похожей на молодую особу. В этом ей помог стилист, убедивший исполнительницу внести больше красок в свой гардероб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:38

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