Алла Пугачева расплакалась на съемках дебютного альбома стилиста Алишера

Певец Алишер отметил, что даже не ожидал, что звезда так эмоционально отреагирует на его исполнение. Он тоже ощутил ком в горле, понимая, за что зрители любят артистку. Алла Пугачева верит в каждое слово песни, когда выступает на сцене, а также умеет передать чувства каждому человеку в зале.Артист сообщил, что скоро поклонники знаменитости смогут увидеть новый альбом, а пользователи сетей после просмотра анонса заметили, что певица кардинально изменила внешний вид, став похожей на молодую особу. В этом ей помог стилист, убедивший исполнительницу внести больше красок в свой гардероб.