Мама беременной Регины Тодоренко успокоила "переполненную" гормонами дочь





Регина Тодоренко активно пользуется Instagram, в котором делится со своими подписчиками переживаниями и тем, как протекает ее беременность. Несколько часов назад телеведущая написала большой пост, в котором пожаловалась на сильную усталость. Также знаменитость написала: "Обычно я говорю, что у меня нет тяжелых дней, есть только НАСЫЩЕННЫЕ, чтоб притягивать хорошее, но сегодня просто обратная сторона медали...От безысходности хочется биться головой о стол". В конце телеведущая спросила у фанатов, стоит ли ей удалить аккаунт в Instagram.Одной из первых на публикацию Регины Тодоренко откликнулась ее мама. Она написала звездной дочери слова поддержки и уверила ее, что та может справится с любыми трудностями. Подписчики телеведущей тоже не оставили ее публикацию без внимания.