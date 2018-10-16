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Один из основателей Microsoft Пол Аллен скончался от рака

Пол Аллен, один из основателей Microsoft, скончался 15-го октября в Сиэтле. Как сообщается, причиной смерти одного из богатейших людей планеты стала раковая опухоль.

Один из основателей Microsoft Пол Аллен скончался от рака


Болезнь была впервые обнаружена еще в 83-м году, после чего Аллен ушел из компании, оставив себе часть акций, а также место в совете директоров. Таким образом, на определенное время, рак удалось победить. Основным родом деятельности бизнесмена стали инвестиции в некоторые молодые компании, также он владел баскетбольным клубом. Некоторое время спустя рак вновь был обнаружен, впрочем, Аллен достаточно высоко оценивал свои шансы в связи с тем, что за несколько лет медицина сделала достаточно большой шаг вперед.

Перед смертью, основатель Microsoft владел примерно 20 миллиардами долларов. Такая денежная сумма позволяла ему занимать 44 место среди богатейших людей на земле по версии издания Forbes. Впрочем, среди людей Америки бизнесмен занимал 18 место по количеству имеющихся денежных средств.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:27

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