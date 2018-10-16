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Люди лишатся дешевого пива из-за глобального потепления

Из-за глобального потепления человечество может лишиться дешевого пива. К таким выводам пришли специалисты Калифорнийского университета, спрогнозировавшие, какое количество ячменя люди соберут с 2010 по 2099 год, если температура продолжит повышаться.

Люди лишатся дешевого пива из-за глобального потепления


Компьютерная модель выдала множество возможных сценариев, среди которых ученые выделили 4: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 и RCP8.5. При этом последний сценарий был самым неблагоприятным. По словам Стивена Дэвиса, при повышении температуры на 5 градусов к 2100 году, объемы сбора урожаев ячменя снизятся на 15%, а использование ячменя при варке пива — на 20%. В конечном счете, пива станет мало, а цена на него вырастет.

Ячмень является довольно прихотливой культурой, которая плохо переносит холод. При этом ячмень отлично растет в теплых регионах, где порой случается засуха. Однако глобальное потепление в некоторых регионах может вызвать засуху, в условиях которой ячмень просто не сможет выжить.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:16

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