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Инопланетяне устроили фейерверк над Альбукерке

В небе над Альбукерке удалось зафиксировать необычное явление 13 октября. “Фейерверк” внеземного происхождения наблюдали десятки американцев.

Инопланетяне устроили фейерверк над Альбукерке


По сообщениям местных жителей, в небе над Альбукерке происходило необъяснимое явление. Достаточно крупное скопление разноцветных огней перемещалось по ночному небу. Форма и очертания “источника света”, если таковой был, остались неизвестны, впрочем, светящиеся огни вызвали у некоторых людей ассоциации с НЛО. Сперва было впечатление, будто это праздничные фейерверки, либо вертолет, однако необычные движения разноцветной фигуры говорили о другом.

Уфологи утверждают, что это определенно был визит внеземной цивилизации. Впрочем, даже они удивлены тем, что обычно скрытные инопланетяне решили с такой легкостью показать себя всему миру на этот раз. Специалисты из крупнейшей на текущий момент организации по изучению внеземной активности, Mufon, принялись за расследование произошедшего события.



 
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В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:08

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