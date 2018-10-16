Инопланетяне устроили фейерверк над Альбукерке





По сообщениям местных жителей, в небе над Альбукерке происходило необъяснимое явление. Достаточно крупное скопление разноцветных огней перемещалось по ночному небу. Форма и очертания “источника света”, если таковой был, остались неизвестны, впрочем, светящиеся огни вызвали у некоторых людей ассоциации с НЛО. Сперва было впечатление, будто это праздничные фейерверки, либо вертолет, однако необычные движения разноцветной фигуры говорили о другом.Уфологи утверждают, что это определенно был визит внеземной цивилизации. Впрочем, даже они удивлены тем, что обычно скрытные инопланетяне решили с такой легкостью показать себя всему миру на этот раз. Специалисты из крупнейшей на текущий момент организации по изучению внеземной активности, Mufon, принялись за расследование произошедшего события.