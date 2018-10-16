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Илья Лагутенко рассказал, как планирует отметить свой юбилей

16 октября лидеру коллектива «Мумий Тролль» - Илье Лагутенко, исполняется 50 лет. Певец рассказал, что свой юбилей отметит в кругу родных и близких людей.

Илья Лагутенко рассказал, как планирует отметить свой юбилей


По словам исполнителя песен, его нешумной компании совсем не важно, где и как они будут праздновать, лишь бы вместе. Илья Лагутенко также сообщил, что 23 декабря группа «Мумий Тролль» устроит концерт, посвященный– 35-летию коллектива.

Илья Лагутенко рассказал, как планирует отметить свой юбилей


Также артист отметил, что в день рождения группы пройдет презентация книги «Вахтенный журнал», сделанной в формате фанбука. По словам Ильи Лагутенко, в нее войдут различные истории, происходящие с поклонниками коллектива.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:47

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