Илья Лагутенко рассказал, как планирует отметить свой юбилей
16 октября лидеру коллектива «Мумий Тролль» - Илье Лагутенко, исполняется 50 лет. Певец рассказал, что свой юбилей отметит в кругу родных и близких людей.
По словам исполнителя песен, его нешумной компании совсем не важно, где и как они будут праздновать, лишь бы вместе. Илья Лагутенко также сообщил, что 23 декабря группа «Мумий Тролль» устроит концерт, посвященный– 35-летию коллектива.
Также артист отметил, что в день рождения группы пройдет презентация книги «Вахтенный журнал», сделанной в формате фанбука. По словам Ильи Лагутенко, в нее войдут различные истории, происходящие с поклонниками коллектива.
По словам исполнителя песен, его нешумной компании совсем не важно, где и как они будут праздновать, лишь бы вместе. Илья Лагутенко также сообщил, что 23 декабря группа «Мумий Тролль» устроит концерт, посвященный– 35-летию коллектива.
Также артист отметил, что в день рождения группы пройдет презентация книги «Вахтенный журнал», сделанной в формате фанбука. По словам Ильи Лагутенко, в нее войдут различные истории, происходящие с поклонниками коллектива.