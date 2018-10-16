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Ученые не смогли научить компьютер создавать оптические иллюзии

Американским ученым не удалось обучить компьютер созданию оптических иллюзий. Тренировки генеративно-состязательной сети осуществлялись с помощью датасета ViperLib, состоящего из 7000 иллюзий, но конечный результат в итоге не удовлетворил разработчиков.

Ученые не смогли научить компьютер создавать оптические иллюзии


По словам специалистов Университета Луизианы Роберта Уилльямса и Романа Ямпольского, компьютер не смог создать новые иллюзии, потому что человеческих познаний в этой области не достаточно. Предполагается, что из-за несоответствий в работе глаза и зрительной коры человеку удается воспринимать различные оптические иллюзии.

Бросать работу эксперты не собираются. Они вспомнили про успех компании NVIDIA. Разработчикам этой фирмы удалось научить свою генеративно-состязательную сеть создавать реалистические портреты людей, но для этого потребовалось создать более объемную базу с фотографиями. Ученые надеются, что если они увеличат количество иллюзий в своем датасете, то им удастся получить положительные результаты.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:35

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