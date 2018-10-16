Ученые создали самую быструю камеру в мире





Лидер проекта, профессор ЦзиньЛян, назвал свое детище T-CUP. Новинка буквально способна заморозить время и рассмотреть любое явление в самых детальных подробностях. Впрочем, и у данной технологии есть ряд недостатков, одним из которых называют недолговечность. Камера состоит из чрезвычайно большого скопления крайне хрупких составляющих, а сам процесс фиксации изображения происходит за счет лазера. Данный лазер и приводит к мгновенной поломке ощутимой части внутренних составляющих устройства, в связи с чем, воспользоваться им дважды невозможно.Второй недостаток вытекает из первого и представляет собой возможность одной попытки. Если явление было упущено наблюдателями, а камера сработала раньше, или позже, устройство все равно подлежит ремонту, несмотря на неудачную попытку сделать фото.