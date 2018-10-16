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Ученые создали самую быструю камеру в мире

Канадские ученые разработали самую быструю камеру в мире. По словам авторов разработки, устройство способно производить до 10 триллионов кадров в секунду, позволяя рассмотреть даже свет.

Ученые создали самую быструю камеру в мире


Лидер проекта, профессор ЦзиньЛян, назвал свое детище T-CUP. Новинка буквально способна заморозить время и рассмотреть любое явление в самых детальных подробностях. Впрочем, и у данной технологии есть ряд недостатков, одним из которых называют недолговечность. Камера состоит из чрезвычайно большого скопления крайне хрупких составляющих, а сам процесс фиксации изображения происходит за счет лазера. Данный лазер и приводит к мгновенной поломке ощутимой части внутренних составляющих устройства, в связи с чем, воспользоваться им дважды невозможно.

Второй недостаток вытекает из первого и представляет собой возможность одной попытки. Если явление было упущено наблюдателями, а камера сработала раньше, или позже, устройство все равно подлежит ремонту, несмотря на неудачную попытку сделать фото.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:28

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