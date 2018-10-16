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Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию

Поклонники певца увидели в Instagram новое сообщение. Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию, которая закончилась успешно.
Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию

Исполнитель не сообщил подробности, решив просто поделиться с подписчиками своими эмоциями. Он пожелал своему близкому человеку сил и хороших мыслей, необходимых для быстрой реабилитации.

Дима Билан отметил, что сейчас его родственники смогут спокойно вздохнуть после сильных переживаний. Пользователи сетей сразу поддержали артиста позитивными комментариями, пожелав ему терпения в такой трудной ситуации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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