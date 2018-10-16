Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию





Исполнитель не сообщил подробности, решив просто поделиться с подписчиками своими эмоциями. Он пожелал своему близкому человеку сил и хороших мыслей, необходимых для быстрой реабилитации.Дима Билан отметил, что сейчас его родственники смогут спокойно вздохнуть после сильных переживаний. Пользователи сетей сразу поддержали артиста позитивными комментариями, пожелав ему терпения в такой трудной ситуации.