Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию
Поклонники певца увидели в Instagram новое сообщение. Отец Димы Билана перенес сложную хирургическую операцию, которая закончилась успешно.
Исполнитель не сообщил подробности, решив просто поделиться с подписчиками своими эмоциями. Он пожелал своему близкому человеку сил и хороших мыслей, необходимых для быстрой реабилитации.
Дима Билан отметил, что сейчас его родственники смогут спокойно вздохнуть после сильных переживаний. Пользователи сетей сразу поддержали артиста позитивными комментариями, пожелав ему терпения в такой трудной ситуации.
Исполнитель не сообщил подробности, решив просто поделиться с подписчиками своими эмоциями. Он пожелал своему близкому человеку сил и хороших мыслей, необходимых для быстрой реабилитации.
Дима Билан отметил, что сейчас его родственники смогут спокойно вздохнуть после сильных переживаний. Пользователи сетей сразу поддержали артиста позитивными комментариями, пожелав ему терпения в такой трудной ситуации.