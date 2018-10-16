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Барбарис и облепиха помогут человеку восстановить силы после гриппа и простуды

Осенний период всегда сопровождается эпидемиями гриппа и простуды, но российские медики отметили, что в процессе выздоровления организм человека нуждается в помощи. Барбарис и облепиха помогут ему восстановить силы после таких недугов.
Барбарис и облепиха помогут человеку восстановить силы после гриппа и простуды

Клетки мякоти облепихи содержат большое количество серотонина, который делает пациента активнее, а напиток из ягод улучшает иммунитет и позволяет быстрее встать на ноги. Врачи в древности часто использовали плоды барбариса для приготовления различных чаев и отваров.

Потому во время простуды или гриппа нужно ежедневно употреблять отвар целебных ягод для достижения позитивного эффекта, однако, не стоит забывать про их противопоказания. Чтобы избежать побочных реакций со стороны организма, стоит перед началом такого лечения проконсультироваться со специалистами.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:55

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