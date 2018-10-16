Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались
Почти два месяца телезрители наблюдали, как самая известная девушка России ищет свою любовь в проекте "Замуж за Бузову".
Мужчины дарили Ольге подарки, приглашали звезду на свидания, пытались поразить девушку своим умом, и даже дрались ради неё.
Креативный продюсер проекта Армен Оганян рассказал, что все свидания готовила съемочная группа, однако дальше участники действовали сами.
Он подчеркивает, что у реалити был сценарий, написанный ещё в Москве. Но он, скорее нужен для того, чтобы знать, сколько и куда везти оборудования и операторов. Там были прописаны технические моменты: место проживания, порядок появления родственников Бузовой и т.д.
Также Армен отмечает, что в сценарии не было поцелуев или драк между участниками. Правда, поцелуев было не так уж и много, за всё время было всего один раз с Денисом Лебедевым, но и это было импровизацией.
Мужчины дарили Ольге подарки, приглашали звезду на свидания, пытались поразить девушку своим умом, и даже дрались ради неё.
Креативный продюсер проекта Армен Оганян рассказал, что все свидания готовила съемочная группа, однако дальше участники действовали сами.
Он подчеркивает, что у реалити был сценарий, написанный ещё в Москве. Но он, скорее нужен для того, чтобы знать, сколько и куда везти оборудования и операторов. Там были прописаны технические моменты: место проживания, порядок появления родственников Бузовой и т.д.
Также Армен отмечает, что в сценарии не было поцелуев или драк между участниками. Правда, поцелуев было не так уж и много, за всё время было всего один раз с Денисом Лебедевым, но и это было импровизацией.