Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались





Мужчины дарили Ольге подарки, приглашали звезду на свидания, пытались поразить девушку своим умом, и даже дрались ради неё.Креативный продюсер проекта Армен Оганян рассказал, что все свидания готовила съемочная группа, однако дальше участники действовали сами.Он подчеркивает, что у реалити был сценарий, написанный ещё в Москве. Но он, скорее нужен для того, чтобы знать, сколько и куда везти оборудования и операторов. Там были прописаны технические моменты: место проживания, порядок появления родственников Бузовой и т.д.Также Армен отмечает, что в сценарии не было поцелуев или драк между участниками. Правда, поцелуев было не так уж и много, за всё время было всего один раз с Денисом Лебедевым, но и это было импровизацией.