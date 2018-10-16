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Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались

Почти два месяца телезрители наблюдали, как самая известная девушка России ищет свою любовь в проекте "Замуж за Бузову".

Мужчины дарили Ольге подарки, приглашали звезду на свидания, пытались поразить девушку своим умом, и даже дрались ради неё.

Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались

Креативный продюсер проекта Армен Оганян рассказал, что все свидания готовила съемочная группа, однако дальше участники действовали сами.

Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались

Он подчеркивает, что у реалити был сценарий, написанный ещё в Москве. Но он, скорее нужен для того, чтобы знать, сколько и куда везти оборудования и операторов. Там были прописаны технические моменты: место проживания, порядок появления родственников Бузовой и т.д.

Также Армен отмечает, что в сценарии не было поцелуев или драк между участниками. Правда, поцелуев было не так уж и много, за всё время было всего один раз с Денисом Лебедевым, но и это было импровизацией.

Продюсеры проекта "Замуж за Бузову" сказали, что драки и поцелуи сценарием не предусматривались



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:43

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