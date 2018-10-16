Мужчины из проекта «Замуж за Бузову» стали моделями





После того, как некоторые участники шоу «Замуж за Бузову» показали, что они не только добиваются женщин, они продемонстрировали, что еще и умеют дефилировать в модной одежде.Именно это показали Денис Лебедев, Евгений Песенников и Жан-Мишель Щербак.Впрочем, поклонники телепроекта считают, что практически все участники сватались к Ольге Бузовой только ради пиара, а также, чтобы построить будущую карьеру.Правда, что касается Жана-Мишеля, то на подиуме его видеть было ожидаемо, ведь ранее он строил карьеру в модельном бизнесе. Кстати, это наталкивает на мысль, что именно он пригласил бывших соперников в свою профессиональную деятельность и они не отказались.Что же касается Бузовой, то она так и не нашла на проекте любовь, и в итоге осталась ни с чем. Звезде сегодня так и приходится коротать ночи без мужчины, а ее поцелуй Лебедеву ушел в пустоту.