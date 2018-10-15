В Москве открылась выставка в честь 95-летия спортивного клуба «Торпедо»





«Торпедо» являлся обладателем Кубка Советского Союза, а букву «Т» в символике спортивного клуба узнавали по всему государству. Во время открытия выставки Андрей Метельский, занимающий пост зампреда Мосгордумы, заявил о большом количестве поклонников клуба, где играли талантливые футболисты и работали великие тренеры. Фанаты переживали «взлеты и падения», а также восхищались выраженным стремлением спортсменов быть лучше соперников на поле. Члены команды превосходили «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».После распада СССР популярность «Торпедо» постепенно исчезала. В 1993 году клуб принял участие в розыгрыше Кубка РФ, где победил противников. Футболисты получили бронзовые медали на чемпионате сезона в 2000 году. После этого команда впервые «вылетела» из высшего дивизиона и могла потерять статус. Поэт Владимир Вишневский назвал клуб «московским, имеющим харизму и уникальную душу». Судьба его оказалась достаточно драматичной.В 2017 году владельцами столичного «Торпедо» стал предпиниматель по имени Роман Авдеев. В команде заговорили о возрождении популярности и возращении на передовые позиции. Новое руководство планировало реконструировать стадион имени Стрельцова, расположенный на Восточной улице. После планируемого обновления вместимость вырастет до 15 тысяч зрителей. Реализация проекта позволит в дальнейшем вывести футбол и другие виды спорта на новый уровень. Ремонт центральной части может начаться уже через пару лет.Разработанную программу по реконструкции данного стадиона организаторы показали во время начавшейся выставки, посвященной «Торпедо». В возрождение клуба верят творческий деятель Александр Шаганов и тренер Андрей Талалаев. По словам последнего, любовь к московской команде привил его дедушка, работавший на заводе «Серп и Молот». За футболистов болели представители рабочего класса.«Хулиганистые» футболисты «Торпедо»Лидия Иванова, чемпионка и тренер по спортивной гимнастике, назвала футболистов из «Торпедо» «хулиганистыми и озорными». Она вспомнила о динамическом развитии и успехе столичного клуба. Вдова спортсмена Валентина Иванова познакомилась с будущим мужем на очередных Олимпийских играх в 1956 году в Австралии. На соревнованиях сборная СССР с членами футбольной команды получила золото.Во время выставки, посвященной 95-летию клуба «Торпедо», гости оставляли множество пожеланий. Записки посетителей добавят в «капсулу времени». Кирилл Щитов, председатель комиссии Мосгордумы, считает победу в одном из еврокубков или в Премьер-лиге лучшим подарком к юбилею. Он пожелал команде реализовать все мечтания и планы, а также иметь удачу на пути к успеху.