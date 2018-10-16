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Ракета Falcon 9 выведет на орбиту Земли арт‐объект Orbital Reflector

Ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX должна будет вывести на орбиту арт‐объект под названием Orbital Reflector. Автор проекта, известный американский фотограф и общественный деятель Тревор Пэглен заявил, что космос должен принадлежать не только военным.

Ракета Falcon 9 выведет на орбиту Земли арт&#8208;объект Orbital Reflector

Пэглен придумал, чтобы ракета Falcon 9 доставила на орбиту предмет размером с обувную коробку. По достижению высоты в 560 километров из этой коробки раскроется надувной спутник из термостойкой полиэфирной пленки. Этот объект будет выполнен из особого материала, хорошо отражающего солнечный свет, в связи с чем его будет хорошо видно наблюдателям с Земли.

Планируется, что эта надувная «скульптура» проведет на орбите примерно 2 месяца, после чего сгорит в верхних слоях атмосферы. Но за этот период кто-то обязательно посмотрит в ночное небо, чтобы увидеть это художественное нечто и задуматься о космосе, убежден Тревор Пэглен.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:40

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