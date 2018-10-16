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Samsung Galaxy S9 делает еще более качественные селфи

Любителям селфи-снимков будет приятно узнать, что смартфон Samsung Galaxy S9 стал делать еще более качественные фотографии. Поводом для радости стало очередное плановое обновление, ориентированное на гаджеты Galaxy S9 и Galaxy S9+. С помощью него было значительно повышено качество снимков, которые делает фронтальная камера.

Samsung Galaxy S9 делает еще более качественные селфи

В описании обновления подчеркивается, что во время селфи при включенной задней подсветке лица будут видны более четко. Общий объем обновления составил 244 Мб. Помимо улучшения работы с селфи-снимками оно позволяет исправить ошибки, повысить стабильность работы ОС и общую безопасность.

Ранее подобное обновление уже получил Galaxy Note 9.



 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20

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