Samsung Galaxy S9 делает еще более качественные селфи





В описании обновления подчеркивается, что во время селфи при включенной задней подсветке лица будут видны более четко. Общий объем обновления составил 244 Мб. Помимо улучшения работы с селфи-снимками оно позволяет исправить ошибки, повысить стабильность работы ОС и общую безопасность.Ранее подобное обновление уже получил Galaxy Note 9.