Samsung Galaxy S9 делает еще более качественные селфи
Любителям селфи-снимков будет приятно узнать, что смартфон Samsung Galaxy S9 стал делать еще более качественные фотографии. Поводом для радости стало очередное плановое обновление, ориентированное на гаджеты Galaxy S9 и Galaxy S9+. С помощью него было значительно повышено качество снимков, которые делает фронтальная камера.
В описании обновления подчеркивается, что во время селфи при включенной задней подсветке лица будут видны более четко. Общий объем обновления составил 244 Мб. Помимо улучшения работы с селфи-снимками оно позволяет исправить ошибки, повысить стабильность работы ОС и общую безопасность.
Ранее подобное обновление уже получил Galaxy Note 9.
В описании обновления подчеркивается, что во время селфи при включенной задней подсветке лица будут видны более четко. Общий объем обновления составил 244 Мб. Помимо улучшения работы с селфи-снимками оно позволяет исправить ошибки, повысить стабильность работы ОС и общую безопасность.
Ранее подобное обновление уже получил Galaxy Note 9.
Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:20