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Гаджеты Apple в Черную пятницу подешевеют до 325 долларов

Гаджеты всемирно известной компании Apple значительно подешевеют. Произойдет это в Черную пятницу, которая в этом году выпадает на 23 ноября. Максимальная скидка в размере 325 долларов будет предоставлена на Apple MacBook, оснащенный 13,3-дюймовым экраном.

Гаджеты Apple в Черную пятницу подешевеют до 325 долларов

Девайсы Apple MacBook с экраном в 12 дюймов получит скидку в размере 250 долларов. Его более продвинутый собрат MacBook Pro с экраном в 13,3 дюйма подешевеет на такую же сумму.

Что касается планшетов, iPad на 9,7-дюймов подешевеет на 229 долларов, а iPad Mini 4 станет доступнее на 160 долларов. «Умные» часы Apple Watch Series 4 будут снижены в цене всего на 20 долларов.

iPhone XR потеряет в стоимости 200 долларов, а iPhone XS, iPhone XS Max – по 300 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:00

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