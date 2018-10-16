Гаджеты Apple в Черную пятницу подешевеют до 325 долларов





Девайсы Apple MacBook с экраном в 12 дюймов получит скидку в размере 250 долларов. Его более продвинутый собрат MacBook Pro с экраном в 13,3 дюйма подешевеет на такую же сумму.Что касается планшетов, iPad на 9,7-дюймов подешевеет на 229 долларов, а iPad Mini 4 станет доступнее на 160 долларов. «Умные» часы Apple Watch Series 4 будут снижены в цене всего на 20 долларов.iPhone XR потеряет в стоимости 200 долларов, а iPhone XS, iPhone XS Max – по 300 долларов.