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Четвертая свадьба Сергея Шнурова состоится 17 ноября

Известный российский музыкант Сергей Шнуров снова женится. Четвертая свадьба эпатажного лидера группы «Ленинград» назначена на 17 ноября, а его избранницей стала 27-летняя дочь уральского предпринимателя, блондинка и поэтесса Ольга Абрамова.

Четвертая свадьба Сергея Шнурова состоится 17 ноября

Кто иронично, а кто всерьез – поклонники принялись расспрашивать своего любимца, почему он так быстро после развода с Матильдой решился вступить в новый брак. В ответ Шнуров только махнул рукой, заявив, что ничему его жизнь не учит.

Известно, что заявление было подано в один из питерских ЗАГСов, и торжество не будет отличаться пышностью. Даже расписываться молодожены пойдут только вдвоем.

На днях старая знакомая Шнурова, актриса Оксана Акиньшина заявила, что она все еще замужем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00

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