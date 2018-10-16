Четвертая свадьба Сергея Шнурова состоится 17 ноября
Известный российский музыкант Сергей Шнуров снова женится. Четвертая свадьба эпатажного лидера группы «Ленинград» назначена на 17 ноября, а его избранницей стала 27-летняя дочь уральского предпринимателя, блондинка и поэтесса Ольга Абрамова.
Кто иронично, а кто всерьез – поклонники принялись расспрашивать своего любимца, почему он так быстро после развода с Матильдой решился вступить в новый брак. В ответ Шнуров только махнул рукой, заявив, что ничему его жизнь не учит.
Известно, что заявление было подано в один из питерских ЗАГСов, и торжество не будет отличаться пышностью. Даже расписываться молодожены пойдут только вдвоем.
На днях старая знакомая Шнурова, актриса Оксана Акиньшина заявила, что она все еще замужем.
Кто иронично, а кто всерьез – поклонники принялись расспрашивать своего любимца, почему он так быстро после развода с Матильдой решился вступить в новый брак. В ответ Шнуров только махнул рукой, заявив, что ничему его жизнь не учит.
Известно, что заявление было подано в один из питерских ЗАГСов, и торжество не будет отличаться пышностью. Даже расписываться молодожены пойдут только вдвоем.
На днях старая знакомая Шнурова, актриса Оксана Акиньшина заявила, что она все еще замужем.