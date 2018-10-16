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Оксана Акиньшина уже не хочет разводиться с Арчилом Геловани

Оксана Акиньшина передумала и уже не хочет разводиться с кинопродюсером Арчилом Геловани. Так решили ее преданные поклонники, услышав от своей любимицы «Я замужем!».

Оксана Акиньшина уже не хочет разводиться с Арчилом Геловани

В середине августа Оксана Акиньшина неприятно удивила своих фанатов известием о скором разводе с 43-летним супругом Арчилом Геловани. Актриса ощутила себя настолько свободной, что ее аккаунт в соцсети запестрел пикантными фотографиями в купальниках. А потом звезда с удовольствием пофлиртовала со своим старым знакомым Сергеем Шнуровым, который в силу стечения обстоятельств тоже с недавних пор вернул себе статус холостяка.

«Раз, два, три, четыре, пять — Шнуров холостой опять», - иронично прокомментировал кто-то из интернет-пользователей. Но Акиньшина поспешила лаконично ответить, что она-то замужем. Такое заявление многие восприняли как желание помириться и восстановить семью с Геловани, в браке с которым родились двое очаровательных детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00

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