Оксана Акиньшина уже не хочет разводиться с Арчилом Геловани





В середине августа Оксана Акиньшина неприятно удивила своих фанатов известием о скором разводе с 43-летним супругом Арчилом Геловани. Актриса ощутила себя настолько свободной, что ее аккаунт в соцсети запестрел пикантными фотографиями в купальниках. А потом звезда с удовольствием пофлиртовала со своим старым знакомым Сергеем Шнуровым, который в силу стечения обстоятельств тоже с недавних пор вернул себе статус холостяка.«Раз, два, три, четыре, пять — Шнуров холостой опять», - иронично прокомментировал кто-то из интернет-пользователей. Но Акиньшина поспешила лаконично ответить, что она-то замужем. Такое заявление многие восприняли как желание помириться и восстановить семью с Геловани, в браке с которым родились двое очаровательных детей.