Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев познакомился с ее семьей





Бузова благосклонно приняла его. Потом Лебедев дал весьма откровенное интервью, где рассказал про знакомство с семьей Ольги. Мужчина говорит, что он просто очарован младшей сестрой Ольги - Анной.Аня якобы вызвала у Дениса сильное доверие. Он прекрасно видит, что сестрёнки действительно дополняют друг друга и переживают за жизнь родни. Лебедев сказал, что очень завидует этой семье, а вот у него нет ни сестры, ни брата.Ирина Александровна Бузова произвела на жениха только самое лучшее впечатление. Победитель шоу сказал, что эта активная, жизнерадостная и позитивная женщина имеет сильный стержень. Денис считает, что такого человека хочешь - не хочешь, будешь уважать и ценить.