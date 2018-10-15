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Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев познакомился с ее семьей

В последнем выпуске «Замуж за Бузову» определился победитель-жених Ольги. На шоу последний кандидат на руку и сердце знаменитости Денис Лебедев сделал предложение девушке и надел ей на безымянный палец кольцо.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев познакомился с ее семьей

Бузова благосклонно приняла его. Потом Лебедев дал весьма откровенное интервью, где рассказал про знакомство с семьей Ольги. Мужчина говорит, что он просто очарован младшей сестрой Ольги - Анной.

Аня якобы вызвала у Дениса сильное доверие. Он прекрасно видит, что сестрёнки действительно дополняют друг друга и переживают за жизнь родни. Лебедев сказал, что очень завидует этой семье, а вот у него нет ни сестры, ни брата.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев познакомился с ее семьей

Ирина Александровна Бузова произвела на жениха только самое лучшее впечатление. Победитель шоу сказал, что эта активная, жизнерадостная и позитивная женщина имеет сильный стержень. Денис считает, что такого человека хочешь - не хочешь, будешь уважать и ценить.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:10

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