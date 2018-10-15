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Илья Яббаров после «Дома-2» планирует жить на Бали

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров, который на данный момент строит отношения с Маргаритой Ларченко и ждет, пока Алена Савкина родит ему сына, начал задумываться о том, где будет жить после ухода за ворота.

Оказывается, молодой человек уже не планирует пристраиваться к богатым родителям своей возлюбленной, как планировал раньше, а хочет уехать жить на Бали.

Илья Яббаров после «Дома-2» планирует жить на Бали

«Я хотел бы в дальнейшем жить на Бали, там, говорят, очень хорошо и красиво и по ценам приемлемо для жизни! Кто знает что о Бали, пишите. А где бы вы хотели жить? Смогли бы вы покинуть нашу страну Россию?», - написал он несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписчики не стали принимать всерьез слова Ильи, а некоторые даже стали шутить, что парень хочет отправиться в Индонезию, дабы повысить там рождаемость, ведь именно с этой функцией он справляется лучше всего.

Илья Яббаров после «Дома-2» планирует жить на Бали

Нашлись и те, кто предположил, что Яббаров просто не желает платить своим многочисленным детям алименты, а потому намерен покинуть страну, в которой его могут за это посадить в тюрьму или оштрафовать.

«Какое тебе Бали, детей своих иди обеспечивай, да про мать свою не забывай, работать надо, лентяй», «Какое тебе Бали? Твое место за баранкой», «Не забудь на Бали ершик прихватить», «Не уж то рождаемость повышать собрался?», «Бали... кто тебя выпустит с долгами... и жесть, думать о Бали, когда в РФ дети... сразу очевидно, что они тебе не нужны...», - высказывались они в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:42

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